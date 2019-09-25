"Известия" удалили статью с критикой Сергея Шойгу

Сайт газеты "Известия" удалил опубликованную статью с критикой министра обороны России Сергея Шойгу. Доступ к публикации от 24 сентября закрыт, текст сохранился в фейсбуке её автора, военного обозревателя издания Ильи Крамника.

Поводом для материала стало интервью Шойгу, опубликованное в газете "Московский комсомолец" в воскресенье, 22 сентября. В нём министр обороны рассказывает о современном состоянии российской армии, приписывает себе успешное проведение реформы вооружённых сил и делится своей оценкой политической ситуации.

Крамник в своём тексте отмечает, что реформа российских вооружённых сил не может быть полностью приписана действующему министру обороны. "Связывать процесс восстановления армии с назначением на должность Сергея Шойгу вряд ли корректно", — написал он.

"Процесс облегчения "тягот и лишений", заключавшийся, в числе прочего, в улучшении условий быта, освобождения солдат от хозяйственных работ, реорганизации системы питания в войсках и ряде других нововведений начался при предшественнике Шойгу — Анатолии Сердюкове, с пребыванием которого в должности в первую очередь связывают именно изменение условий службы", — пишет Крамник. Тогда же, отмечает он, начался процесс перевооружения армии и заключение крупных контрактов на поставку вооружений и военной техники. Исполнение большинства заказов пришлось на время, когда у ведомства появился новый министр.

По оценке Крамника, боеспособность российской армии нельзя было бы восстановить за короткий период с момента назначения Шойгу в ноябре 2012 года до военной операции России в Крыму в 2014 году или в Сирии в 2015. "Сам факт отмеченного в интервью успешного выполнения боевых задач в сложных условиях сирийской кампании говорит о запуске процесса "спасения армии" задолго до назначения Сергея Шойгу", — отмечает он.

В своём тексте Крамник изучал также увеличившуюся закрытость ведомства при Шойгу. "Если пытаться анализировать активность военного ведомства, опираясь на его публичную информационную рассылку, то может сложиться впечатление о том, что основным содержанием деятельности Вооруженных сил является проведение военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий", — отмечает он. По его оценке, при Сердюкове военное ведомство допускало к себе представителей оппозиционных СМИ, в то время как при Шойгу пул военных журналистов был уменьшен и лоялизован.

Значительную часть внешней коммуникации министерство посвятило паркам "Патриот", "Юнармии" и главному храму Вооруженных сил, снизив открытость по вопросам, качающихся основной работы ведомства. На этом фоне была фактически свёрнута экспертно-аналитическая работа министерства, снижено качество работы московской конференции по международной безопасности, закрыт региональный военно-технический форум Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле и едва не уничтожен Московский международный авиасалон МАКС в Жуковском, отмечает Крамник.

В обществе и ключевых СМИ фактически не осталось организованной информационной оппозиции действующему руководству военного ведомства, с которой требовалось бы дискутировать, — пишет автор "Известий".

Крамник рассказал Радио Свобода, что редакция не объяснила ему причины удаления текста и не возражала против републикации его в фейсбуке. Радио Свобода обратилось за комментарием о причинах исчезновения текста к главному редактору сайта "Известий" Михаилу Паку, накануне он не стал комментировать тему Русской службе Би-би-си.