Опрос о месте для храма в Екатеринбурге проведут 13 октября

Опрос о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет 13 октября. На выбор жителям города предложены две площадки -на месте бывшего Уральского приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Об этом сообщает Znak.com.

Опрос пройдет на 51 участке. Условия его проведения во вторник утвердила городская Дума, и подписал мэр Александр Высокинский. Опрос будет признан состоявшимся при явкеодного процента от общего количества избирателей или около 11 тысяч человек. Дляего проведения изготовят 700 тысяч бюллетеней, сообщает издание.