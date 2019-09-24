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Опрос о месте для храма в Екатеринбурге проведут 13 октября

Проект храма свяой Екатерины, который планируют построить в Екатеринбурге

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Опрос о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет 13 октября. На выбор жителям города предложены две площадки -на месте бывшего Уральского приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Об этом сообщает Znak.com.

Опрос пройдет на 51 участке. Условия его проведения во вторник утвердила городская Дума, и подписал мэр Александр Высокинский. Опрос будет признан состоявшимся при явкеодного процента от общего количества избирателей или около 11 тысяч человек. Дляего проведения изготовят 700 тысяч бюллетеней, сообщает издание.

  • В мае в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма в сквере возле Театра драмы. Несколько дней в сквере продолжались несогласованные митинги, в которых участвовали тысячи горожан. Около 100 человек были задержаны полицией. Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма.
  • Противники строительства собора настаивают, что РПЦ не должна застраивать немногочисленные городские общественные пространства. Сторонники уверены, что активисты выступают против строительства любого храма, а не выбора площадок. Патриарх Кирилл заявлял, что акции против строительства были "спланированными".
  • После протестов против строительства храма в Екатеринбурге было возбуждено пять уголовных дел. В числе инкриминируемых преступлений – порча металлического забора, оцененного собственником почти в миллион рублей, хулиганство, оскорбление представителей власти и насилие против них, а также организация массовых беспорядков. По одному из них уже вынесен приговор

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