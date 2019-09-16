В Екатеринбурге вынесен первый приговор после протестов против храма

В Екатеринбурге мировой судья назначил местному жителю Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении представителя власти, шесть месяцев исправительных работ. Об этом сообщает Znak.com. Это первый приговор по уголовным делам в отношении участников акции против строительства храма на месте сквера, отмечает издание.

Прокуратура просила назначить Мельниченко 360 часов обязательных работ. Однако суд вынес более строгое наказание, посчитав отягчающим обстоятельством то, что Мельниченко был пьян во время акции. С зарплаты молодого человека ежемесячно будет удерживаться 10 процентов в пользу государства.

По версии следствия, вечером 14 мая, когда в сквере у Театра драмы проходила акция протеста против строительства храма, Мельниченко, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудника пресс-службы ГУ МВД Евгения Крюкова, назвал его "мусором" и показал ему средний палец.Мельниченко вину не признал.

Адвокат Алексей Бушмаков отмечал, что его подзащитный не мог знать, что перед ним полицейский – Крюков был в штатском -поэтому не мог иметь умысла на оскорбление представителя власти.

Ранее лингвистическая экспертиза признала слово "мусор" неоскорбительным для полиции.

После протестов против строительства храма в Екатеринбурге было возбуждено пять уголовных дел. В числе инкриминируемых преступлений – порча металлического забора, оцененного собственником почти в миллион рублей, хулиганство, оскорбление представителей власти и насилие против них, а также- организация массовых беспорядков.