Верховный суд Испании не стал запрещать перезахоронение останков бывшего диктатора Франсиско Франко, отклонив обжалование этого решения со стороны семьи политика. Об этом сообщает газета "Эль Паис". Тело генералиссимуса будет перенесено из мемориального комплекса памяти погибшим в гражданской войне в семейную могилу под Мадридом.

Франко 36 лет был каудильо — верховным правителем Испании. После гражданской войны 1936–1939 годов он стал лидером правого, диктаторского режима в стране и правил ей до своей смерти в 1975 году.

После смерти он был захоронен в мемориальном комплексе Долина Павших. Построенный при его жизни комплекс, включающий обширную площадь и кафедральный собор, должен был стать памятником в честь погибших во время испанской гражданской войны как со стороны победителей-националистов, так и проигравших республиканцев.

Место захоронения диктатора было причиной длительного политического спора между правыми и левыми в Испании. В марте социалистическое правительство страны пообещало не позднее июня перенести останки Франко из Долины Павших на кладбище Эль-Пардо возле Мадрида. Его семья настаивала на перезахоронении в столичном кафедральном соборе. Это требование было отклонено правительством, не желающим создавать место поклонения диктатору в туристическом центре города.