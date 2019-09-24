Стали известны подробности иска Метельского к Навальному

Глава московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский подал в суд на оппозиционера Алексея Навального за то, что тот назвал его "жуликом и вором", а также обвинил в воровстве и вывозе денег за границу. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Ответчиками по иску, о котором стало известно в начале сентября, также являются Фонд борьбы с коррупцией и муниципальный депутат Константин Янкаускас, назвавший Метельского мошенником и коррупционером.
Сейчас обращение лидера фракции "Единой России" рассматривает Симоновский суд Москвы. Андрей Метельский требует обязать Навального удалить из трёх видеороликов высказывания, порочащие его честь и достоинство.
Речь, в частности, идёт о таких фразах, как "Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России" и "все что украл в России, складывает заграницу".
- В июле Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей, а также несколькими отелями в Австрии на сумму в 40 миллионов евро. При этом формально недвижимость записана на 75-летнюю мать Метельского Эльдибитту.
- В конце августа Навальный выпустил ещё одно расследование, согласно которому руководитель московского отделения "Единой России" ведёт предпринимательскую деятельность, хотя утверждает обратное.
- На прошедших в начале сентября выборах в Мосгордуму Андрей Метельский, возглавлявший фракцию партии власти в городском парламенте, не смог переизбраться впервые с 2001 года и уступил в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. После подведения итогов выборов Метельский сказал, что на них серьёзно повлияло расследование Навального.
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