Стали известны подробности иска Метельского к Навальному

Глава московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский подал в суд на оппозиционера Алексея Навального за то, что тот назвал его "жуликом и вором", а также обвинил в воровстве и вывозе денег за границу. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ответчиками по иску, о котором стало известно в начале сентября, также являются Фонд борьбы с коррупцией и муниципальный депутат Константин Янкаускас, назвавший Метельского мошенником и коррупционером.

Сейчас обращение лидера фракции "Единой России" рассматривает Симоновский суд Москвы. Андрей Метельский требует обязать Навального удалить из трёх видеороликов высказывания, порочащие его честь и достоинство.

Речь, в частности, идёт о таких фразах, как "Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России" и "все что украл в России, складывает заграницу".