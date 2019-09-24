Роскомнадзор в октябре проведёт тестирование "автономного Рунета"

Роскомнадзор начал монтаж оборудования, которое позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае, если власти обнаружат угрозы для "устойчивости" Рунета. Об этом сообщил на форуме в Сочи глава ведомства Александр Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, в конце сентября будет запущен пилотный проект по тестированию оборудования, в котором примут участие все крупные операторы сотовой связи России.

Тесты будут проходить несколько недель. Предусмотрена и проверка, как выразился Жаров, "в боевом режиме". Означает ли это, что провайдеры на какое-то время отключат российский сегмент Сети от мирового интернета, он не пояснил. Такая проверка запланирована в одном регионе. В каком именно, Жаров не сказал, но ранее СМИ сообщали, что речь идёт о Тюменской области.

Так называемый закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, который неофициально называют "законом о суверенном Рунете", был принят Госдумой весной. Он начнёт действовать в ноябре. Авторы законопроекта утверждали, что он не направлен на отключение российского сегмента интернета от мировой Сети, а лишь на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае, если кто-то извне отключит его от интернета. Критики закона указывают на то, что он создаёт техническую возможность для изоляции Рунета и предоставляет властям право принимать решения о такой изоляции. Работа же российского сегмента сети в автономном режиме, по их мнению, создаст возможности для тотальной цензуры в Рунете.