Роскомнадзор описал правила изоляции Рунета в случае угрозы

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, который описывает правила изоляции Рунета при возникновении угроз. В случае угрозы начнёт действовать режим централизованного управления, которое будет осуществлять ведомство. Трафик будет запрещено направлять за пределы России. Исключением предлагается сделать пользователей Калининградской области и других регионов РФ, а также посольства, консульства и представительства страны, находящиеся за рубежом.

Российский сегмент интернета может перейти в автономный режим при:

угрозе целостности – когда невозможно установить соединение между пользователями;

угрозе устойчивости – нарушение работы сети при отказе части оборудования, природных и техногенных катастрофах;

угрозе безопасности функционирования – попытки взлома оборудования провайдеров или оказания дестабилизирующего внешнего или внутреннего информационного воздействия на сети.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета в мае. Документ вступит в силу в ноябре этого года.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США.

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России в последние месяцы прошли акции за свободу интернета.