Опасная куртка Тома Круза. Как Пекин давит на Голливуд

Зрители во всем мире, предвкушающие выход на экраны очередного голливудского блокбастера, в массе своей ничуть не подозревают о том, что их любимые киногерои все чаще выглядят, говорят и действуют так, как это угодно Коммунистической партии Китая.

Если вы публикуете что бы то ни было в КНР, местные власти и спецслужбы обязательно подвергают цензуре все ваши тексты, аудио и видео. Любой выпуск теле- или радиопрограммы, новость на сайте, номер газеты и даже пост на вашей собственной страничке в социальных сетях могут заблокировать и не допустить к просмотру. Это правило всегда распространялось и на любую продукцию иностранного производства, в первую очередь американские кинофильмы.

Подобная цензура существует и в других государствах – в КНДР или Саудовской Аравии в первую очередь, а также в России, Иране, Венесуэле и других. Но Китай в последние годы, с его населением почти в полтора миллиарда человек являющийся крупнейшим кинорынком мира, начал прямо указывать Голливуду, что и как снимать.

Коммунистическая партия Китая, влиятельные китайские бизнесмены и дипломаты сегодня начали прямо, еще на этапе препродакшн, просить киностудии предоставлять им сценарии – и в случае своего недовольства требовать заменить персонажей, изменить или удалить визуальные эффекты и даже вообще переписать все сюжетные линии.

Правила китайской цензуры при этом столь же широки, сколь и непоследовательны. Все, что может быть сочтено "антикитайским", скорее всего, будет запрещено, начиная от контента, нарушающего представления конкретного цензора о морали и нравственности, и заканчивая всем, что, по мнению китайских властей, хоть малейшим образом противоречит "глобальным интересам КНР". Пекин постоянно требует, чтобы Голливуд изображал Китай в исключительно позитивном ракурсе, и пытается использовать свои экономические рычаги и привлекательность своего гигантского потребительского рынка для усиления своего влияния на мировой кинобизнес, в первую очередь в США.

Как выглядит китайская цензура на конкретных примерах? Если в сценарии в любом контексте упоминается Тибет или Тайвань, его почти наверняка придется переписывать – или же в Китае фильм будет запрещен к показу. В знаменитом блокбастере 1986 года Top Gun ("Лучший стрелок" в эпоху полулегального советского видеопроката и на российском ТВ) персонаж Тома Круза носил стильную кожаную куртку с изображениями на спине флагов союзных США Японии и Тайваня. В следующем году в широкий прокат должен выйти сиквел Top Gun: Maverick, в котором роль главного героя, 34 года спустя решившего вновь поработать лучшим летным инструктором палубной авиации, вновь исполнит Том Круз. В ютьюбе уже доступен трейлер будущего фильма – и бдительные фанаты, посмотрев его, заметили, что "нежелательные" флаги с пресловутой куртки исчезли:

"Выходит очередная версия "Лучшего стрелка". И на Мэверике та же кожаная куртка, только на этот раз одобренная Коммунистической партией Китая. ­­Поэтому исчезли нашивки с японским и тайваньским флагами".

Поклонники серии комиксов американского издательства Marvel "Доктор Стрэндж" также поразились тому, что "Древний" – тибетский персонаж, впервые появившийся еще в 1963 году, в фильме 2016 года каким-то образом стал кельтом:

"Если #TheAncientOne не англичанин, тогда почему его роль исполняет британка? Если вы считаете, что Тибет – это территория и что он тибетец, то правительство Китая на это может сказать: "Эй, вы знаете одну из крупнейших стран мира c рекордными просмотрами кино? Мы не собираемся показывать ваш фильм, потому что вы решили затронуть политические вопросы".

В блокбастере 2012 года "Красный рассвет" (в российском кинопрокате "Неуловимые") с Крисом Хемсвортом в главной роли китайские "враги", флаги и вообще вся символика были заменены с помощью цифровых технологий на северокорейские. По сюжету группа молодых людей, оказавшихся в эпицентре иностранного вторжения в США, организует сопротивление захватчикам и начинает партизанскую войну. Причем оригинальный сценарий этого фильма был написан еще в разгар холодной войны, в 1984 году, и в нем в Соединенные Штаты вторгались советские и кубинские войска. Спустя почти 30 лет этот фантастический сюжет был переработан с "участием" китайских войск, но и этот сценарий под давлением Пекина пришлось переписать. В результате Америку в фильме атакует северокорейская армия.

Когда одному из руководителей снявшей "Красный рассвет" голливудской студии MGM Майку Воллману был задан прямой вопрос об этом, он дал такой ответ: "MGM поработала с режиссером и продюсерами так, чтобы сделать наиболее коммерчески жизнеспособную версию для зрителей во всем мире".

Как заявил по этому поводу вице-президент США Майк Пенс: "Коммунистическая партия наказывает студии и продюсеров, которые не освещают Китай в позитивном ракурсе. Пекинские цензоры быстро редактируют или запрещают фильмы, содержащие даже незначительную критику в адрес Китая".

В "Войне миров Z" 2013 года с Брэдом Питтом в главной роли именно Китай, согласно первоначальному сценарию американского писателя Макса Брукса, являлся источником "вируса зомби", но затем он был переименован в "московский грипп", чтобы удовлетворить китайских цензоров.

Любопытно, что в оригинальном одноименном романе Брукс рассказывает, что этот вирус распространялся по Земле путем нелегальной торговли на "черном рынке" человеческими органами из Китая, который один из персонажей называет "крупнейшим в мире экспортером частей человеческих тел". В этом году независимый трибунал в Лондоне установил и подтвердил, что КПК годами насильно извлекала органы у китайских заключенных, в том числе "узников совести". В первую очередь речь идет об убитых ради этой цели политзаключенных, практикующих духовные практики движения "Фалуньгун", признанного в КНР "еретическим". В фильме, разумеется, ни о какой китайской торговле органами даже вскользь речи идти не могло.