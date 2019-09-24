Трамп назвал условие предоставления финансовой помощи Киеву

Вашингтон снова заблокирует финансовую помощь Украине, если свой вклад в развитие этой страны не будут делать Европа и другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во вторник перед своим выступлением на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В июле американский президент распорядился заморозить около 400 миллионов долларов на помощь Киеву, в том числе военную. Это произошло за неделю до того, как состоялся телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написала The Washington Post. Один из источников газеты заявил, что Трампа прежде всего беспокоила коррупция в Украине. В середине сентября сообщалось о разморозке финансовой помощи.

Также ранее появились сообщения, что Трамп в обмен на финансовую помощь призывал Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Этот политик-демократ может стать главным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Оппоненты Трампа назвали недопустимым то, что глава Белого дома использует служебное положение для преследования политического конкурента. Сам он категорически отрицает, что в беседе Зеленским в июле оказывал на него давление.

Демократы в Конгрессе заявляют, что эта история может стать основанием для импичмента президента. Джо Байден во вторник также заявил, что поддержит импичмент, если Трамп не будет сотрудничать с Конгрессом при расследовании выдвинутых против президента обвинений.

В среду, 25 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча Трампа с Зеленским. По её итогам, как ожидается, лидеры двух стран дадут пресс-конференцию. Это будет первая встреча Трампа с новым президентом Украины.