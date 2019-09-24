Пропал бывший глава филиала Danske Bank, замешанного в скандале

В Эстонии полиция второй день ищет бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.
Он ушёл утром в понедельник из своего дома в Таллинне, после чего не выходил ни с кем на связь.
Представитель полиции сказал газете Postimees, что у полиции есть основания полагать, что жизни и здоровью Айвара Рехе угрожает опасность. Он ушёл из дома, не сказав, куда собирается, и оставил дома телефон.
Айвар Рехе руководил эстонским филиалом Danske Bank в 2008-2015 годах. Именно в эти годы через филиал прошло более 200 миллиардов евро сомнительного происхождения. По заявлению владельца фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в 2018 году в Эстонии открыли уголовное дело об отмывании денег. Браудер утверждал, что через эстонское отделение Danske Bank отмывались в том числе деньги, заработанные преступным путём в России. В качестве обвиняемых были привлечены около 10 бывших сотрудников филиала, но Рехе среди них не было. Расследования были открыты также в ряде других стран, включая США.
В полиции пока затрудняются сказать, связано ли исчезновение Рехе с делом Danske Bank.
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