Пласидо Доминго отказался от выступлений в Метрополитен-опере

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго отказался от всех выступлений в Метрополитен-опере в Нью-Йорке после того, как в августе несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам он обвинения отрицает.

В среду 78-летний Доминго должен был исполнить партию Макбета в одноименной опере Верди. В опубликованном накануне заявлении певец объяснят своё решение тем, что его "участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда его коллег – как на сцене, так и за кулисами".

За свою более чем полувековую карьеру Доминго более 20 раз открывал сезон в Метрополитен-опере.

Ранее несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. При этом он обещал им роли в спектаклях и иногда "наказывал профессионально, когда ему отказывали". Ещё не менее шести женщин признались, что получали от певца непристойные предложения. Десятки людей, занятых в оперной сфере, заявили, что были свидетелями неподобающего поведения артиста.

В августе об отмене предстоящих выступлений Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско.

За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере.