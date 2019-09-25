Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Как президент США может быть отстранён от власти?

Зачем нужна процедура импичмента?

Отцы-основатели США опасались, что полномочия президента страны могут дать ему возможность злоупотреблять своей властью. Чтобы исключить эту вероятность, в Конституцию включена процедура отстранения главы государства со своего поста. Вторая статья позволяет провести импичмент против президента за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения.

Что именно можно считать серьёзными преступлениями и правонарушениями, в тексте до конца не прояснено, отмечает агентство Reuters. Президент не обязательно должен совершить уголовное преступление для отстранения. Многие эксперты считают, что попытка привлечь главу другого государства в президентские выборы, в чём демократы обвиняют Трампа, может не быть уголовным преступлением, но является достаточным основанием для импичмента, как это видели отцы-основатели.

Как должна запускаться процедура?

Нижняя палата Конгресса может обвинить президента в совершении преступления. Её депутаты выступают в процедуре коллективным прокурором и проводят предварительное следствие. Его результаты поступают на рассмотрение комитета, который формулирует пункты обвинения. Исторически этим занимается юридический комитет, но нижняя палата может создать временный комитет специально для выдвижения обвинительного заключения. Заключение принимается простым большинством голосов. Если большинство в Палате проголосуют за выдвижение обвинений, рассматривать их будет верхняя палата – Сенат.

Там начнётся судебный процесс, где нижняя палата выступает в роли обвинителей, сенаторы – в роли присяжных, а председателем суда выступит главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.

Нижняя палата Конгресса контролируется демократической партией, голосов 235 демократов будет достаточно, чтобы утвердить обвинительное заключение. В Сенате большинство принадлежит республиканцам – чтобы признать обвинения, конгрессменам нужно будет убедить в своей позиции 67 сенаторов, то есть как минимум 20 республиканцев, двое независимых депутатов и все демократы должны будут проголосовать против Трампа.

Против кого запускалась процедура?

Дональд Трамп может стать третьим президентом США, столкнувшимся с процедурой.

В 1974 году 37-й президент Ричард Никсон стал первым, ушедшим в отставку до конца срока, после того как должен был столкнуться с началом процедуры после Уотергейтского скандала – обвинений в причастности к прослушиванию офиса конкурирующего кандидата на пост президента США Джорджа Макговена. Сенаторы от Республиканской партии предупредили Никсона, что проголосуют за его отстранение, он не стал дожидаться голосования по процедуре.

В 1998 году нижняя палата Конгресса начала процедуру импичмента против 42-го президента Билла Клинтона, обвинив его в воспрепятствовании правосудию и лжесвидетельстве в ходе расследования сексуального скандала в Белом доме. Оба обвинения против президента не были поддержаны двумя третями Сената, по одному из них для обвинения не хватило 17 голосов.

В 1868 году Палата представителей проголосовала за импичмент 17-го президента от Демократической партии Эндрю Джонсона, уволившего Военного министра США без согласия парламента. Сенат большинством голосов защитил президента.

Кто возглавит страну, если Трамп будет отстранён от власти?

До конца срока полномочий Трампа возглавлять государство будет его вице-президент Майкл Пенс. 48-й вице-президент США был губернатором штата Индиана, а до этого представлял его в Конгрессе.