Эксперты ООН предупреждают о последствиях изменений климата

Межправительственная группа экспертов по изменению климата, работающая под эгидой ООН, в среду опубликовала доклад о том, что может произойти с океанами, ледниками и вечной мерзлотой в случае дальнейшего повышения уровня эмиссий углекислого газа.

По мнению экспертов, рост глобальной температуры вследствие роста эмиссий поведёт к дальнейшему повышению уровня моря и таянию ледников. К 2100 году, по прогнозам, уровень моря может повыситься на 84 сантиметра в случае реализации наихудшего сценария. На протяжении всего XX века этот уровень вырос только на 15 сантиметров. Повышение уровня моря влечёт за собой увеличение числа наводнений и разрушительных ураганов.

Ожидается, что ледники, в особенности в тропических областях, могут потерять за ближайшие десятилетия до 80 процентов своей массы. Если глобальное повышение температуре не удастся остановить, к 2100 году ожидается таяние до 70 процентов верхнего слоя вечной мерзлоты. Повышение температуры может также привести к драматическим изменениям в океанских экосистемах.

Доклад, над которым работали эксперты из 36 государств, основан на 7 тысячах научных исследований.

В понедельник в штаб-квартире ООН прошёл Климатический саммит, в котором приняли участие лидеры множества государств. Особое внимание привлекло выступление 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг, которая обвинила присутствующих в недостаточных усилиях по борьбе с изменениями климата.