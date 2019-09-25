Памфилова: глава петербургской "Единой России" вмешивался в выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обвинила спикера петербургского парламента и руководителя местного отделения партии "Единая Россия" Вячеслава Макарова в "прямом вмешательстве в муниципальные выборы", которые прошли в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Кроме того, Памфилова утверждает, что в выборы вмешивались петербургские депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Романов и Евгений Марченко. Все они "нанесли непоправимый урон как репутации партии, так и легитимности выборов", считает глава ЦИК.

При этом доказательства вмешательства, которые, по словам Памфиловой, есть в распоряжении комиссии, будут переданы в федеральное руководство той же "Единой России".

Памфилова также обвинила руководство Санкт-Петербургской избирательной комиссии в том, что оно вопреки указанию ЦИК не избивалось от сотрудников, которых заметили в нарушениях на прошлых выборах в 2014 году. В результате, по её словам, нарушения остались ненаказанными и все повторилось. При этом Памфилова отказалась выставлять на голосование вопрос о недоверии Миненко, хотя для этого, как указала она, "есть все основания". Глава ЦИК объяснила это тем, что "нужно менять систему, а не руководителя".

Отдельно Памфилова пообещала, что попросит Генпрокуратуру дать оценку действиям правоохранительных органов в связи с тем, что те "потакали произволу избирательных комиссий". По словам Памфиловой, она направила в органы 173 жалобы на нарушения и не получила никакой реакции.

Вместе с тем глава ЦИК отметила, что к губернаторским выборам, проходившим одновременно с муниципальными, претензий у неё нет, как и нет сомнений в их легитимности.

В ответ на обвинения Памфиловой глава петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров согласился с тем, что вмешивался в выборы. Он пояснил, что "цель любой партии - завоевать власть, удержать власть и использовать власть". "Безусловно, представляя "Единую Россию", я делаю всё для того, чтобы кандидаты от партии побеждали", - отметил Макаров.

В свою очередь, председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что ведомство работало "с полной ответственностью", "в полном соответствии с законами", и вообще "сделало всё, что могло". Он признал, что до сих пор нет результатов выборов от 12 избирательных комиссий, но подчеркнул, что по городскому законодательству сроки подведения итогов не нарушены.