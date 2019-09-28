От тайги до сирийских морей. Эфир в 18:05

Операции в Крыму и на Донбассе, воздушная война в Сирии, презентация новых образцов вооружений и военные парки для публики – российская армия демонстрирует невиданную прежде эффективность и популярность. Стало ли это результатом военной реформы десятью годами ранее? Какова роль армии в обществе и политике? В чем истоки современного российского милитаризма?

Гости программы - Александр Гольц, военный обозреватель, шеф-редактор портала "Ежедневный журнал", и Сергей Кривенко, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия». Эфир в 18:05.