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С христианской точки зрения

Священная война. Эфир в 19:32

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Вера или неверие отвечают за придание войне сверхчеловеческого смысла? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят библеист Юрий Табак, писатель Галина Аккерман и пастор Юрий Сипко. Эфир в 19:32

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