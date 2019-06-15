Священная война. Эфир в 19:32

Вера или неверие отвечают за придание войне сверхчеловеческого смысла? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят библеист Юрий Табак, писатель Галина Аккерман и пастор Юрий Сипко. Эфир в 19:32
Вера или неверие отвечают за придание войне сверхчеловеческого смысла? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят библеист Юрий Табак, писатель Галина Аккерман и пастор Юрий Сипко. Эфир в 19:32
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