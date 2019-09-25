Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

США опубликовали стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотокопия документа размещена на сайте Белого дома.
Разговор лидеров двух стран состоялся в конце июля. Согласно расшифровке, Трамп просил Зеленского обратить внимание на компанию сына Джо Байдена - бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах.
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