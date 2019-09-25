Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

США опубликовали стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотокопия документа размещена на сайте Белого дома.

Разговор лидеров двух стран состоялся в конце июля. ​Согласно расшифровке, Трамп просил Зеленского обратить внимание на компанию сына Джо Байдена - бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах.

Новость дополняется