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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Дональд Трамп

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США опубликовали стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотокопия документа размещена на сайте Белого дома.

Разговор лидеров двух стран состоялся в конце июля. ​Согласно расшифровке, Трамп просил Зеленского обратить внимание на компанию сына Джо Байдена - бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах.

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