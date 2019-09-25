Генерал-майор МВД задержан по подозрению в вымогательстве 100 млн

Следственный комитет России обвинил генерал-майора МВД Александра Мельникова в мошенничестве в особо крупном размере.

Издание РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что в начале этого года Мельников вместе с бывшим начальником ОВД "Пресненский" Иваном Виковым и ещё двумя знакомыми попытался получить от предпринимателя по фамилии Панюшкин 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела.

Панюшкина ещё в 2015 году подозревали в мошенничестве. Делом занималось следственное управление по Западному административному округу Москвы, но позже расследование застопорилось. В прошлом году Мельников уговорил замначальника этого управления Петра Богатырёва возобновить следственные действия. При этом, по словам источника РБК, Богатырёву не были известны истинные цели Мельникова.



В конце июля этого года предприниматель Панюшкин согласился передать 30 миллионов рублей в обмен на копии процессуальных документов по своему уголовному делу – бумаги должны были послужить доказательством того, что просящие взятку действительно способны решить проблему. Оставшуюся сумму предприниматель должен был отдать после полного прекращения уголовного дела. Одновременно с этим Панюшкин обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России.

В конце августа при передаче первой части взятки были задержаны подельники генерал-майора Мельникова, а сегодня и он сам.

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел, Александр Мельников является первым заместителем начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка. Также он курирует деятельность правительственной комиссии по профилактике правонарушений, деятельность изоляторов временного содержания, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы. По данным "МК", несколько лет назад Мельников был награждён медалью "За безупречную службу".

В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о мере пресечения для генерал-майора. Следствие просит заключить его под стражу на два месяца.



