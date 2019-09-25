"Голос" потребовал отменить результаты выборов в Петербурге

Движение "Голос" призывает избирательную комиссию Санкт-Петербурга обратиться в суд для отмены результатов выборов в 24 муниципалитетах города. Обращение опубликовано на сайте правозащитников.
Правозащитники считают, что "грубые и демонстративные" нарушения на выборах 8 сентября, не позволяют узнать, как действительно проголосовали граждане. Эксперты "Голоса" составили список муниципалитетов, где результаты выборов депутатов следует признать недействительными.
Среди нарушений, допущенных в день выборов, "Голос" отмечает высокий процент голосования на дому, физическое насилие в отношении членов комиссий и их незаконное устранение с участков, отсутствие итоговых протоколов, вбросы бюллетеней, а также "карусели" и подкуп избирателей. Подведение итогов голосования, по данным "Голоса", тоже прошло с нарушениями. Во многих муниципалитетах комиссии переписывали итоговые протоколы в пользу близких к власти кандидатов.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что четыре депутата от "Единой России" вмешивались в проведение муниципальных выборов в Петербурге.
Муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге прошли 8 сентября. Наблюдатели и кандидаты в муниципальные депутаты от оппозиции неоднократно говорили, что во время голосования были фальсификации. При этом глава Горизбиркома Виктор Миненко уверен, что выборы прошли без нарушений.
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