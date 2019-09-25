В Нью-Йорке началась встреча Трампа и Зеленского

В США началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первая официальная встреча лидеров двух государств.

Прямую трансляцию на русском языке ведет телеканал "Настоящее Время".

Перед началом встречи Зеленский заявил, что приоритетом является борьба с коррупцией, восстановление территориальной целостности Украины и прекращение войны на востоке страны. Зеленский сообщил, что на Украине заработал антикоррупционный суд.

Зеленский также подчеркнул, что хочет остаться вне американской политики. Киев, по словам украинского лидера, не намерен вмешиваться во внутреннюю политику США. Зеленский подчеркнул, что приехал в США не за помощью, а поддержкой.

Трамп в свою очередь напомнил, что Россия аннексировала Крым во времена администрации президента США Барака Обамы. Президент высоко оценил стремление Зеленского победить коппупцию на Украине. Трамп также напомнил Зеленскому, что США начали поставки летального оружия на Украину. Американский президент при этом упрекнул Обаму за то, что его администрация не занималась военной помощью Киеву.

Комментируя телефонный разговор президентов, который состоялся в конце июля, Зеленский заявил, что во время звонка не испытывал никакого давления со стороны Трампа и не давал ему никаких обещаний.

Новость дополняется