Трамп: призывы к импичменту из-за разговора с Зеленским "смешны"

Призывы демократов к импичменту президента США из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским – это "смешно". Об этом на встрече с прессой в Нью-Йорке заявил Дональд Трамп. Он уточнил, что разговор с Зеленским 25 июля, содержание которого стало поводом для Палаты представителей начать расследование о возможности импичмента президента, был "отличным".

Глава Белого дома в очередной раз раскритиковал бывшего вице-президента США и своего возможного соперника на выборах Джо Байдена. Его сын Хантер Байден работал на Украине и, по словам президента США, причастен к коррупции.

По словам Трампа, Зеленский борется с коррупцией на Украине. При этом оппоненты Трампа-демократы якобы угрожали украинскому президенту заморозить финансовую помощь Украине, если тот не выполнит определённые условия. Детали Трамп не раскрыл.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины. Согласно документу, в конце июля глава Белого дома просил украинского лидера обратить внимание на деятельность компании Байдена-младшего. Зеленский заявил, что Киев вернётся к расследованию.

Этот эпизод многие демократы в Конгрессе считают превышением полномочий со стороны Трампа и основанием для начала расследования, которое может привести к его импичменту.