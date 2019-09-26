"Крымских диверсантов" Бессарабова и Дудку перевозят в Москву

Осужденных по делу "крымских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку начали этапировать из СИЗО Симферополя в Москву. В среду они уже находились на пересылке в Краснодаре, сообщает сайт Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

В начале сентября стало известно, что Дудку и Бессарабова собираются доставить в Москву для того, чтобы Верхонвный суд России рассмотрел жалобу на вынесенный им приговор. Заседание намечено на середину октября.

Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.​

Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.