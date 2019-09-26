"Крымских диверсантов" Бессарабова и Дудку перевозят в Москву

Осужденных по делу "крымских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку начали этапировать из СИЗО Симферополя в Москву. В среду они уже находились на пересылке в Краснодаре, сообщает сайт Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.
В начале сентября стало известно, что Дудку и Бессарабова собираются доставить в Москву для того, чтобы Верхонвный суд России рассмотрел жалобу на вынесенный им приговор. Заседание намечено на середину октября.
Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
- Третий обвиняемый по делу "крымских диверсантов", Дмитрий Штыбликов, также работавший в украинском Центре содействия изучению геополитических проблем, пошёл на сделку со следствием и был приговорён к пяти годам заключения.
- Все трое не попали в список заключённых и удерживаемых лиц, освобождённых 7 сентября в ходе обмена между Россией и Украиной.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Дудку, Бессарабова и Штыбликова политическими заключёнными.
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