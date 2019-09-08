Стали известны имена 13 помилованных Зеленским в ходе обмена

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 из 35 переданных России граждан в рамках обмена заключёнными между странами.

Речь идёт о тех гражданах, кого своим указом помиловал президент Украины Владимир Зеленский. По словам Матиоса, все они полностью признали вину по выдвинутым против них обвинениям и сами попросили о помиловании.

Среди лиц, названных Матиосом – всего трое граждан России, которые были осуждены за участие в террористических организациях так называемых Луганской и Донецкой народных республик, а также за боевые действия против Вооруженных Сил Украины. Это Алексей Седиков и Денис Сидоров, приговорённые к 11 годам лишения свободы, и Виктор Агеев, получивший 10 лет.

Остальные десять помилованных – граждане Украины. Среди них – трое военнослужащих ВСУ, осуждённых за государственную измену и дезертирство в ходе аннексии Крыма в 2014 году, руководитель Протокола премьер-министра Украины, сотрудник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и ещё четверо гражданских лиц, обвинённые в шпионаже, а также гражданка Украины Юлия Просолова, осуждённая на 12 лет за совершение террористического акта в марте 2017 года в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области полковник Александра Хараберюш.

Матиос отметил, что вопросами других обменённых лиц, в том числе Цемахом и Вышинским, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры автономной республики Крым.

В субботу власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Владимиром Путиным.