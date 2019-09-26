Главу карельского "Мемориала" оставляют в СИЗО ещё на три месяца

Главу карельского "Мемориала", исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева оставляют под стражей ещё на три месяца. Об этом в среду сообщило издание "7х7". Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над приёмной дочерью, процесс над ним проходит в закрытом режиме.

На этой неделе с призывом прекратить преследование Юрия Дмитриева выступили российские историки, которые также требуют закрыть "московское дело" о массовых беспорядках. Авторы обращения уверены, что власти оказывают давление на историческую науку.

Юрий Дмитриев находится в СИЗО, где продолжает работу над новой книгой "Место памяти – Сандармох". В этом ему помогает руководитель Центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов.

Интервью с Разумовым читайте на сайте Север.Реалии.

В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. ​

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии. Защита настаивает на невиновности Юрия Дмитриева и считает, что следствие могло оказать давление на его приёмную дочь.