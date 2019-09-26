Власти Москвы отклонили заявку на акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Московские власти оказались согласовать намеченную на 6 октября акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом у себя в фейсбуке сообщил один из организаторов, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

Мэрия объясняет отказ тем, что в заявке якобы не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Нечаев настаивает, что это ложь. По словам политика, ранее городская администрация негласно предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях.

Организаторы собирались провести шествие 6 октября "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди требований участников – реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной России.