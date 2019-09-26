Власти Москвы отклонили заявку на акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Московские власти оказались согласовать намеченную на 6 октября акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом у себя в фейсбуке сообщил один из организаторов, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.
Мэрия объясняет отказ тем, что в заявке якобы не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Нечаев настаивает, что это ложь. По словам политика, ранее городская администрация негласно предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях.
Организаторы собирались провести шествие 6 октября "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди требований участников – реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной России.
- На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имён", которую организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.
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