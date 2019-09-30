Обвинение просит заменить Павлу Устинову срок на условный

Прокуратура просит заменить на условный срок наказание актёру Павлу Устинову по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции в Москве 3 августа. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из Мосгорсуда.

Заседание должно было состояться еще на прошлой неделе, но было перенесено. Суд решил изучить ходатайство сторон о приобщении видео, сделанных во время задержания Устинова. Речь идет о съемке, которую вели корреспондент "Дождя" Василий Полонский и сотрудник Amnesty International Олег Козловский. На них видно, что перед задержанием Павел Устинов ничего не делал и смотрел в телефон.

Обвинение считает, что записи не опровергают вину Устинова.

Сегодня судья Елена Иванова постановила удовлетворить в полном объеме дополнения защиты и обвинения, в частности – исследовать видеозапись, как того требовали представители подсудимого. Также суд решил проверить заключения экспертов. Один из них пришёл к выводу, что Росгвардия действовала без нарушений, второй нашёл в деле выводы, основанные на предположениях.

Сотрудник Росгвардии по фамилии Лягин сегодня заявил на суде, что считает Устинова виновным, но не видит оснований для реального срока. Лягин также утверждает, что на него оказывается давление через Интернет.

Суды по так называемому "московскому делу" продолжаются. Сегодня рассматриваются дела Никиты Чирцова, которого после акции 27 июля в Москве задержали в Белоруссии и доставили обратно в Россию, и Сергея Фомина – сборщика подписей за незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Также на понедельник назначена апелляция на приговор Ивану Подкопаеву – он получил три года колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти.

Дело актера

3 августа Росгвардия сообщила, что один из ее сотрудников пострадал во время акции протеста в центре Москвы. В этой связи было возбуждено уголовное дело, а 5 августа Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО 24-летнего начинающего актера Павла Устинова.

По версии следствия, 3 августа боец Росгвардии попытался задержать Устинова у дома №18 на Тверской. Во время задержания актр якобы сопротивлялся, в результате у сотрудника правоохранительных органов был диагностирован вывих плечевого сустава левой руки.

Устинову предъявили обвинение по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья". Он не признал свою вину. В суде по избранию меры пресечения он говорил, что не участвовал в демонстрации. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", – рассказывал Устинов.

12 сентября Тверской районный суд Москвы за один день рассмотрел дело актера. Судья Алексей Криворучко изучил все доказательства обвинения – допросил потерпевшего Александра Лягина и его коллег, прочел медицинские документы и рапорты, но отказался смотреть предоставленное защитой видео задержания актера. На записи запечатлено, что Устинов не принимал участия в акции и стоял в стороне, когда на него набросились сотрудники Росгвардии.

В прениях гособвинение запросило для Устинова шесть лет колонии общего режима, а защита просила оправдать подсудимого. "Я считаю, что не наносил никакого физического вреда, он это прекрасно знает, и свидетели это прекрасно знают. Я не понимаю, зачем это все делается, честно говорю. Надеюсь на благоразумие", – сказал Устинов в последнем слове. 16 сентября Криворучко приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии.

Реакция на приговор

Приговор вызвал большой резонанс: Павла Устинова поддержали актеры и режиссеры, а после и представители других профессий. Они записывали видео в поддержку осужденного и устраивали пикеты у администрации президента, требуя освободить не только Устинова, но и всех обвиняемых по "московскому делу". О невиновности Устинова заговорили прокремлевские журналисты и представители "Единой России". Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову необходимо заменить реальный срок на условный

19 сентября стало известно, что прокуратура, просившая для Устинова шесть лет колонии, потребовала отменить приговор из-за "чрезмерной суровости". До апелляции Устинова отпустили из СИЗО: он находился под арестом с 5 августа до 20 сентября. Через некоторое время после освобождения Устинов выразил поддержку родственникам других осужденных и обвиняемых по "московскому делу". "Я не останусь в стороне и буду поддерживать их всеми возможными способами", – сказал Устинов. Он принял участие в пикетах у администрации президента, развернув плакат с именами осуждённых, включая собственное.

Последствия дела Устинова

Накануне предыдущего заседания в Мосгорсуде телеграм-канал Baza и издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве сообщили, что следователь по делу Устинов Ярослав Заварзин подал рапорт об отставке. Свое решение он объяснил тем, что "устал быть крайним".

Для судьи Алексея Криворучко дело Устинова не будет иметь таких последствий, писал Republic со ссылкой на источники, близкие к руководству МВД и прокуратуры. Собеседники издания назвали Криворучко одним из самых опытных судей Тверского суда, который принял в отношении актера то решение, которое было согласовано в Кремле. Поскольку общественно-политическая обстановка в стране изменилась, а решение об освобождении Устинова принимали в администрации президента, судью не будут наказывать, хотя обычно отмена приговора в вышестоящей инстанции – это удар для карьеры судьи.