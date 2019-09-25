Следователь по делу Павла Устинова решил уволиться

Следователь по делу актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года по обвинению в применении насилия к полицейскому, подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин якобы объяснил решение уволиться из Следственного комитета тем, что "устал быть крайним". Об этом сообщает издание телеграм-канал Baza и издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.
В Следственном комитете эту информацию не комментируют. По информации "Коммерсанта", решение об отставке Заварзина не связано с делом Устинова.
- Павел Устинов – 24-летний актёр кино, приговорённый к трём с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции на акции оппозиции в центре Москвы 3 августа. Суд не стал рассматривать кадры задержания Устинова, на которых видно, как полицейские сбивают его с ног, бьют дубинками, а он не оказывает никакого сопротивления.
- Приговор Устинову вызвал общественный резонанс. Десятки деятелей культуры, общественных деятелей, учителей, священников и представителей других профессий высказались в поддержку актёра, осудив действия властей. Возле здания администрации президента прошли массовые пикеты за освобождение Устинова. В итоге по ходатайству прокуратуры суд отпустил его из СИЗО под подписку о невыезде.
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