Следователь по делу Павла Устинова решил уволиться

Следователь по делу актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года по обвинению в применении насилия к полицейскому, подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин якобы объяснил решение уволиться из Следственного комитета тем, что "устал быть крайним". Об этом сообщает издание телеграм-канал Baza и издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.

В Следственном комитете эту информацию не комментируют. По информации "Коммерсанта", решение об отставке Заварзина не связано с делом Устинова.