Зеленский о разговоре с Трампом: "думал, что они опубликуют свою часть"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не выступал против публикации пересказа телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, но думал, что США опубликует только свою часть беседы. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, её транслировала Украинская служба Радио Свобода.

Меморандум телефонной беседы Трампа и Зеленского был накануне опубликован Белым домом. Лидеры демократической партии в Конгрессе подозревают, что в ходе переговоров Трамп попросил от Зеленского вмешаться в предвыборную гонку в США, чем мог дать повод для отстранения его от власти.

В опубликованном тексте Зеленский рассказывает, что в ходе предвыборной кампании "учился у Трампа", говорит о том, что посол США на Украине "обожала" бывшего президента страны Петра Порошенко и плохо относилась к Зеленскому, и что главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель "не работают на благо Украины столько, сколько могли бы".

На пресс-конференции Зеленский отметил, что в обычной ситуации выступает против публикации дипломатических бесед, поскольку в них могут содержаться моменты, касающиеся геополитики и планов переговорщиков.