"Известия" не продлили контракт автору удалённой статьи про Шойгу

Военный обозреватель "Известий" Илья Крамник, статью которого с критикой министра обороны Сергея Шойгу ранее удалили с сайта издания, уходит с работы. У себя в фейсбуке он сообщил, что с ним не продлили контракт, который истёк.

Ранее стало известно, что сайт газеты "Известия" удалил опубликованную статью с критикой Шойгу. Доступ к публикации от 24 сентября был закрыт, текст сохранился в фейсбуке Крамника.

В нём, в частности, утверждалось, что реформа российских вооружённых сил не может быть полностью приписана действующему министру обороны. В своём материале Крамник также изучал увеличившуюся закрытость ведомства при Сергее Шойгу.

В беседе с Радио Свобода Илья Крамник рассказал, что узнал о решении удалить статью от главного редактора сайта "Известий" Михаила Пака. Журналист уточнил, что не знает конкретных причин, но считает очевидным оказание некоего административного давления. При этом, по словам Крамника, редакция не возражала против публикации текста на его странице в его фейсбуке.