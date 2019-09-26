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Конгресс опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на Трампа из-за беседы с Зеленским

Дональд Трамп

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Комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы сотрудника американских спецслужб на президента Дональда Трампа. Документ может стать причиной импичмента главе государства.

"Исполняя свои служебные обязанности, я получил информацию от нескольких официальных лиц, что президент Соединённых Штатов использует сотрудников своей администрации, чтобы потребовать вмешательства иностранной державы в президентские выборы 2020 года", – говорится в документе.

"Это вмешательство, в числе прочего, включает в себя давление на иностранную державу с целью открыть расследование против одного из главных политических противников президента в США", – утверждается в тексте. Автор называет адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, ключевой фигурой возможного вмешательства и утверждает, что в нём также замешан генеральный прокурор США Уильям Барр.

Автор документа подчёркивает, что не был свидетелем действий, о которых он заявляет, но получил данные о них от "более чем шести" источников.

  • Накануне был опубликован транскрипт беседы Дональда Трампа с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором президент США просил расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах в 2020 году. Скандал вокруг этого разговора привел к тому, что Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, начала расследование с целью объявить импичмент Трампу.
/**/ /**/ /**/ Коллаж: Дональд Трамп и Владимир Зеленский
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В жалобе сотрудника спецслужб также утверждается – со ссылкой на несколько официальных лиц, что высокопоставленные представители Белого дома после телефонного разговора Трампа с Зеленским пытались блокировать доступ к записям беседы, включая официальную расшифровку, и это убедило автора жалобы в том, что представители Белого дома понимают серьезность произошедшего.

В частности, заявляет автор жалобы, сотрудники администрации сообщили ему, что адвокаты Белого дома дали им указания на электронную версию транскрипта из компьютерной системы, где обычно содержатся подобные документы, и перенести ее в отдельную систему для секретной информации. Один из сотрудников Белого дома в разговоре с автором жалобы назвал это "злоупотреблением", так как беседа не содержала секретной информации с точки зрения национальной безопасности, утверждается в документе.

В жалобе также говорится, что в начале августа личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани встречался в Мадриде с советником Зеленского Андреем Ермаком, и официальные лица описали эту встречу автору жалобы как "непосредственное следствие" разговора президентов о затронутых в ней темах.

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