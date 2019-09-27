"Вытаскивать всех": соцсети об освобождении Алексея Миняйло

Гражданское общество празднует ещё одну небольшую победу - суд выпустил на свободу Алексея Меняйло, а следствие закрыло уголовное дело против него.

Кажется, в тот день те, кто пришёл поддержать Алексея в суде, ожидали разве что смягчения меры пресечения.

Иван Шукшин:

Да, новый невероятный формат. Священники заступаются за невиновных. Протоиерей Алексей Уминский (первый слева) недавно был на Эхе, очень приятный собеседник. Хорошие активисты типа А. Миняйло ходят к хорошим священникам, которые заступаются, а не ждут разрешения из епархии.

Но совершенно неожиданно для многих Алексей был просто освобождён - суд не нашёл в материалах дела призывов к массовым беспорядкам. Комментаторы радуются за Миняйло, но призывают не ослаблять натиск.

Александр Рыклин:

Оказывается, так можно! У судьи Карпова сегодня знаменательный день - он впервые в жизни сказал с трибуны суда правду и вынес честный приговор! И сейчас он, конечно, в шоке! И плевать, что это было не его решение... Все равно очень круто! Доведется ли еще когда-нибудь?

Екатерина Шульман:

Батюшки, неужто и Миняйло отбили, хотя бы из СИЗО. А уж он-то политический-политический, не мимопроходил.

Юлия Галямина:

Освобождение Алексея из под ареста в очередной раз показывает, что общественное давление работает и способно спасать невиновных.

Юлия Ауг:

Кампания беспрецедентной общественной поддержки и солидарности заставила обратить внимание на несправедливость обвинения и меры пресечения. Это важно понимать. Мы не должны останавливаться. Бессрочный одиночный пикет у АП до сих пор продолжается. Надо вытаскивать всех. И 29 сентября надо выходить на Сахарова. Вместе мы сила. Извините за банальность.

Алексей Захаров:

Это - наша с вами победа, результат невиданной доселе общественной солидарности. Надо добиться, чтобы отпустили остальных фигурантов "московского дела". Которое, к тому же, является только верхушкой айсберга. В стране десятки, если не сотни, людей подвергаются репрессиям по политическим мотивам; не соблюдается свобода собраний; не действует избирательное право. В воскресенье, 29 сентября, 15:00, приходите на проспект Сахарова.

Мария Снеговая:

Популярное объяснение развала московского дела в том, что власти испугались протестов. Но тут явно не в одних протестах дело. То ли, у Кремля есть прогнозы масштабного роста недовольства, то ли письма сыграли свою роль. Но явно наверху что-то поменялось (роль Кириенко).

Иван Бабицкий:

Скоро будут говорить, будто это всё из-за того, что он православный активист и за него вступились священники, опять "он для них свой" - но это не так. Просто общество наконец на минуту показало зубы. А священникам поклон. Им, как и военным, такие вещи даются нелегко, но они преодолели сомнения и взбунтовались - и бессовестное, но трусливое церковное начальство дрогнуло и отступило, вслед за светским.

Роман Арбитман:

Фемида вдруг опомнилась, и в этом - заслуга тех, кто поддерживал Алексея. И москвичей, которые устраивали одиночные пикеты, и жителей соцсетей, которые - даже находясь в отдалении от российской столицы - были солидарны с акцией #ВернитеЛешу. Каждый лайк под такими постами был тоже актом поддержки. Всем спасибо! И не будем забывать: многие политзаключенные по "московскому" и другим делам продолжают сидеть. Они тоже должны быть освобождены.

Андрей Лошак:

Не верю во вдруг обострившееся чувство справедливости судьи Карпова. Тут два момента. 1. Гражданская солидарность работает. Иначе уехали бы все по-тихому на зону, а силовики получили бы новые звездочки 2. Это еще и тактический маневр накануне митинга. Хотят сбить недовольство. Ни в коем случае не ведитесь. 5 человек по этому сфабрикованному делу уже осуждены и сидят, 7 человек под следствием, включая и выпущенных на свободу Миняйло и Устинова. Все они должны быть оправданы.

Олег Пшеничный:

Удивляются, что Миняйло отпустил именно судья Карпов, известный дикими приговорами. Но ведь для приговора, продиктованного по телефону, или принесённого в зал на флешке, нужен как раз именно судья Карпов - какая разница, какой это приговор. Нужна гарантия, что он сделает в точности именно то, что срочно нужно сделать, а не будет разбираться сам. Другой ведь начнёт занудствовать, читать законы, показания, копаться в деле, мало ли чего придумает. А тут пятнадцать минут - и дело в шляпе.

Алексей Навальный:

Судью Артура Карпова благодарить не надо. Миняйло освободили те, кто ходил на митинги и пикеты. Те, кто выражал солидарность.

Однако, пофамильно надо поблагодарить актёров Александра Паля, Яну Троянову, Никиту Кукушкина и Александра Молочникова.

Многих других тоже, но этих замечательных людей - отдельно.

Троянова стояла в пикетах под дождем каждый день и фигачила сториз в инстаграм с тегом "не расходимся", вот и отпустили.

И всех отпустят, если не расходиться.

Митинги работают. Пикеты работают. Солидарность - главное.

За решёткой сейчас ещё много таких как Миняйло - случайных людей, которых посадили без вины - просто для устрашения. Забывать про них нельзя.

29 сентября в 15-00 на проспекте Сахарова будет митинг в их защиту. Приходите.

Андрей Пивоваров:

Алексея обвиняли в вымышленных «массовых беспорядках», в реальности держали в качестве заложника, запугивая других – потенциальных участников мирных акций протеста.

Но создать атмосферу страха у власти не получилось. Дело о «массовых беспорядках» развалилось. А значит все, кто выходил летом на улицы Москвы, были правы.

Пока остальные фигуранты "московского дела" находятся под арестом надо продолжать выходить и добиваться справедливости.

Сергей Ерженков:

Московское дело развалилось. Партия силовиков получила вторую оплеуху. Сначала Голунов, теперь московское дело. Вряд ли это отразится на карьерах Бастрыкина, Бортникова или Золотова, они как были в ближайшем окружении Путина, так и останутся до гробовой доски, но вот это унижение силовиков приведёт к брожению на местах. Кажется, винтики этой системы стали кое-что понимать. Если что-то пойдёт не так, начальство за них не вступится. Наоборот, выставит крайними. Уволившийся вчера следователь так и сказал: устал быть крайним. Прокуроры, судьи, росгвардейцы - все они подняли забрала и увидели своих капустных генералов в истинном свете. Обещанные квартиры отберут, за подкинутые наркотики посадят, так ещё и братва пензенская стыдить будет, вспоминая вывихнутое плечо, - а оно мне надо, думает сейчас служака? Журналисты за своего вписались, актеры вписались, гражданское общество проявило солидарность. А кто ко мне придёт на суд? Когда полицейский оказывается на скамье подсудимых, от него отворачиваются все сослуживцы. Он остаётся один на один со своей бедой.

P.S. На митинг все равно идти надо. Давайте помнить, что протесты начались из-за нежелания власти слышать своих граждан. Политзаключённые - не причина протестов, а их следствие.

Кирилл Гончаров:

212 развалилось полностью. Непонятно, почему не отпускают остальных. Надо работать дальше!

Тихон Дзядко:

Алексей Миняйло отпущен на свободу в зале суда. Судья Карпов в своем постановлении заявил, что в материалах дела не было признаков массовых беспорядков. И что в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки состава административного правонарушения.

Это очень хорошая новость. Но:

в действиях Миняйло, который просто шел по улице, нет признаков состава административного правонарушения. Как нет признаков какого-либо нарушения у Жукова, которого держат под домашним арестом. Или у Жукова, которому дали 3 года колонии. Или у Беглеца, которому дали два года колонии. Или у Раджабова. Или у Фомина. Или у всех остальных фигурантов "московского дела".

Я не устану повторять, что смягчению позиции власти в отношении фигурантов этого абсурдного дела способствует только общественное давление. А потому я обязательно в воскресенье, 29 сентября, выйду на митинг на проспект Сахарова за свободу политзаключенных по "московскому делу" и по другим делам. И надеюсь, что вы - тоже.

Илья Бер:

Можно, можно бороться с этой системой. Но нужна абсолютная солидарность всего гражданского общества! Ура!

И приходите на митинг 29-го, конечно. "Московское дело" далеко не закончено!

Дмитрий Васильев:

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ВИДЕТЬ ВАШИ ЛИЦА.

Друзья! Я - фигурант "московского дела". Меня выпустили очень быстро, хотя опер в ментовке, описывающий мои вещи, с глумливой улыбочкой говорил, что все это мне не понадобится в ближайшие несколько лет. И хотя мои запястья помнят сутки в наручниках. В моем случае опер ошибся, но "несколько лет" стали реальностью для нескольких фигурантов этого сфабрикованного дела. Для ни в чем не виновных людей.

Я обратился к друзьям, хотя правильнее обратиться к френдам. Мой пример говорит вам о том, как близко, как буквально через одно (то есть мое) рукопожатие или поцелуй в щеку оказывается то, что именуется политическими репрессиями в сталинском духе. Когда моя коллега забирала меня из больницы, мы оба отмечали, что это как будто 30-е годы прошлого века. Отмечали с иронией, но иронии там было немного.

Другая моя коллега, принимавшая активное участие в моем вызволении, говорила мне: твое дело вынуждает всех определиться.

Друзья, френды и коллеги. Простите, но я прошу вас определиться.

29 сентября состоится митинг с требованием отпустить ВСЕХ незаконно задержанных и осужденных. Я ОЧЕНЬ ХОЧУ УВИДЕТЬ НА ЭТОМ МИТИНГЕ ВАШИ ЛИЦА. Для меня это будет знаком того, что вы боролись не только за "своего чувака". Для меня это будет знаком того, что вы боретесь за торжество закона, за торжество справедливости.

Я хочу видеть там ваши лица. А если и не увижу, то я хочу видеть ваши сторис в инстаграме с этого митинга. Раньше, приходя на митинг и не встречая никого из моих коллег, я чувствовал себя маргиналом в моей профессионально-фейсбучной среде.

Я буду смотреть на людей. И если 29 сентября я никого из вас там не увижу, то я немного огорчусь... Но знаете ли: в этом случае и на данный момент я буду считать маргиналами вас. А не себя, как раньше.

Павел Пряников:

Давно не помню такого фиаско следственных и судебных органов в России.

«Аппетит приходит во время еды» - всё большее число общественных и профессиональных групп включается в наступление, требуя освободить остатки тех, кто ещё томится в СИЗО и под домашним арестом, а также получил срок (Котов). Тоже давно не было такого единодушия интеллигенции.

Вот этот взрыв осознания собственной субъектности у отдельных групп гражданского общества теперь будет сложно обратно загнать на кухни и в бары. Либо это можно осуществить только большой ценой.

А впереди у нас ещё наступление властей на интернет (в частности, на Телеграм). Предчувствую и тут какой-то взрыв протеста, всё больше людей не готовы мириться с тем, что им искусственно ухудшают жизнь (тем более что и в материальной жизни давно нет улучшений).

Григорий Мельконьянц:

Нужны срочные реформы правоохранительной и судебной систем. 2 месяца Леша Миняйло отсидел в СИЗО ни за что ни про что по липовому обвинению.

Только солидарность большого количества людей, включая медийных персон, смогла переломить ситуацию, которая грозила перерасти в реальный срок.

А сколько еще безвинно сидящих в СИЗО, под домашними арестами и осужденных по всей стране, о которых никто не знает и за кого некому заступиться. Тысячи — сил не хватит в режиме общественных кампаний каждого вызволять. Нужны реформы. Реформы нужны.

Виктория Ивлева:

МОСКОВСКОЕ ДЕЛО. Страшно важно.

Судьба ЕДИНСТВЕННОГО человека, который вступился.

Я говорю сейчас о Евгении Коваленко, получившем ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА за недолетевшую до ОМОНовца урну.

Слушайте, да он же просто сделал то, что любой нормальный мужчина и должен был сделать на его месте: вступился за девушку, когда ее били. Все вокруг стояли и смотрели, обделавшись от страха, а он вступился. Как мог. Как совесть велела.

Разве есть такое правило, что если несправедливость совершают люди, одетые в государственные одежды, то она перестает быть несправедливостью, и ты не должен вступиться? Нету такого правила.

Вот и Евгений Коваленко не бросился наутек, не прошел мимо, не стал доставать айфон, чтобы вдоволь нафотать, как потерявший человеческое обличье и достоинство ОМОН бьет молодую девушку, а вступился.

На самом-то деле он вступился за всех нас, трусоватых.

Теперь наш черед вступиться за него.

Иначе будет очень нечестно.

Елизавета Нестерова:

‪Самариддину Раджабову 21 год, он сидит в СИЗО по «московскому делу».‬

‪У Самариддина те же обвинения, что у Айдара Губайдулина, которого отпустили под подписку — пластиковая бутылка, 318-ая через 30-ую.‬

Самариддин учился на юридическом, подрабатывал ремонтом квартир, хотел поступить на актерский, читал рэп — даже успел в СИЗО написать новый трэк.‬

‪Раджабов не признает вину и не говорит, что просто мимо проходил. Он не активист, но человек идейный. На днях у него было тихое продление ареста. Росузник говорит, что ему меньше всех пишут письма.

Дорогие все, давайте Самариддина отбивать тоже.

Дмитрий Гудков:

Вычеркиваем из этого списка одно имя: Алексей Миняйло. А все остальные – остаются. Кто-то уже сидит, кто-то дожидается несправедливого приговора.

Егор Жуков,

Данил Беглец,

Кирилл Жуков,

Евгений Коваленко,

Константин Котов,

Иван Подкопаев,

Владислав Синица,

Айдар Губайлулин,

Самариддин Раджабов,

Сергей Фомин,

Павел Устинов,

Никита Чирцов,

Эдуард Малышевский.

Нет массовых беспорядков? Зато есть твиты, выдуманный экстремизм, привидевшиеся нападения на силовиков.

Праздновать? – Нет. Кто компенсирует Алексею 2 месяца за решеткой? Кто накажет следователей, прокуроров, судей и всю остальную камарилью?

Нельзя забывать ни о ком из них – ни о жертвах, ни о палачах.

Журналист "Комсомольской правды" пытается иронизировать.

Но на этот раз совсем не по адресу.