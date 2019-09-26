"Отпускай!" "Не запрещай!"

Митинг в защиту политзаключенных, узников "Московского дела" на пр. Сахарова 29 сентября согласован. Хотя дата не раз переносилась из за противодействия мэрии Москвы. Организаторы ведут сбор средств на его проведение, рассчитывая на массовый характер. Заседание суда по рассмотрению дела Павла Устинова неожиданно перенесли с 26 на 30 сентября. Такое впечатление, что в путинской администрации хотят оценить массовость протестов и в зависимости от числе манифестантов решить: дать Устинову ни за что условный срок или все же оправдать артиста?

26 сентября Власти Москвы не дали разрешения на проведение шествия памяти жертв политических репрессий 6 октября "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Сахарова. При этом они сослались на то, что в заявке якобы не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Этот прямо противоречит недавнему решению Конституционного суда, который предложил урегулировать подобные вопросы в процессе согласования заявок. Среди требований участников – реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной России.

Чего боятся власти? С чем иди на митинг? Какова главная повестка политического сезона? Обсуждают журналист Александр Минкин и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 26 сентября в 19:05.