Суд отказался арестовывать полицейского, обвиняемого в пытках

Суд в Оренбургской области отказался арестовать местного полицейского Сергея Павлова, которого обвиняют в пытках задержанных электрошокером. Об этом сообщает "Комитет против пыток".
Павлова отправили под домашний арест. По информации правозащитников, в августе этого года полицейские задержали двух жителей Оренбургской области, Отрога Чиквиладзе и Валико Байгулова. Их доставили в местный сельсовет и требовали признаться в краже пяти тысяч рублей. Задержанные заявили о своей невиновности. Тогда Павлов привязал Чиквиладзе ремнём к стулу и начал бить электрошокером в область паха. Потерпевший утверждает, что просил полицейского не пытать его, на что тот ответил: "Как без этого?"
Чиквиладзе под пытками признал вину, однако после того, как его отпустили, он обратился к правозащитникам и поехал в больницу. К медицинскому учреждению приехал Павлов, отобрал у него документы и отвёз домой.
В июне 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.
75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.
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