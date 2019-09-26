Суд отказался арестовывать полицейского, обвиняемого в пытках

Суд в Оренбургской области отказался арестовать местного полицейского Сергея Павлова, которого обвиняют в пытках задержанных электрошокером. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

Павлова отправили под домашний арест. По информации правозащитников, в августе этого года полицейские задержали двух жителей Оренбургской области, Отрога Чиквиладзе и Валико Байгулова. Их доставили в местный сельсовет и требовали признаться в краже пяти тысяч рублей. Задержанные заявили о своей невиновности. Тогда Павлов привязал Чиквиладзе ремнём к стулу и начал бить электрошокером в область паха. Потерпевший утверждает, что просил полицейского не пытать его, на что тот ответил: "Как без этого?"

Чиквиладзе под пытками признал вину, однако после того, как его отпустили, он обратился к правозащитникам и поехал в больницу. К медицинскому учреждению приехал Павлов, отобрал у него документы и отвёз домой.

В июне 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.

75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.