Глава нацразведки США дал показания о разговоре Трампа с Зеленским

Тревога сотрудника американских спецслужб о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является оправданной. Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил глава национальной разведки Джозеф Магуайр.

Белый дом опубликовал транскрипт беседы Трампа и Зеленского 25 сентября. Согласно документу, президент США просил украинского лидера расследовать на Украине деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах в 2020 году. Глава Белого дома обвинил Байдена-младшего в коррупции. В результате демократы в Палате представителей Конгресса обвинили Трампа в превышении полномочий и начали расследование с целью объявить импичмент президенту.

Во время выступления в Конгрессе Магуайр назвал ситуацию уникальной и беспрецедентной. Он подчеркнул, что осведомитель действовал сугубо в рамках закона, и поступил правильно, написав жалобу на разговор Трампа.

Новость дополняется