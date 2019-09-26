Против экс-чиновника Минкульта Григория Пирумова возбудили новое дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Григория Пирумова. Бывшего заместителя министра культуры подозревают в отмывании 800 миллионов рублей при строительстве новых объектов Эрмитажа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По версии следствия, в период с июля 2015 по март 2016 года Пирумов и его сообщники вывели средства через подконтрольные организации.

Два года назад экс-чиновника приговорили к полутора годам тюрьмы за мошенничество при проведении реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастые и других объектах. Свою вину Пирумов признал. Его свободили в зале суда, поскольку этот срок он отбыл в следственном изоляторе.

В апреле бывшего замминистра обвинили в хищении 450 миллионов рублей при строительстве в Эрмитаже. С августа Пирумов находится под домашним арестом.