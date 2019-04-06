Бывший замминистра Пирумов обвинён в организации преступного сообщества

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов обвинён в организации преступного сообщества. Он якобы "мошеннически похитил 450 миллионов рублей", выделенных на строительство объектов Эрмитажа, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По мнению источника агентства, предъявление обвинения объясняется необходимостью держать подозреваемого под стражей. «Предельные сроки содержания под стражей истекают, но после предъявления нового обвинения можно еще на полгода продлевать срок ареста», пояснил источник агентства.

Это второе уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры. Ранее Дорогомиловский суд приговорил его к 1,5 года колонии и штрафу в 300 тыс. руб. за хищение 164 миллионов рублй при реставрации культурных объектов. Позднее этот срок был увеличен вдвое.