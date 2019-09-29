Любимец Африки. Сергей Елединов – с народной политологией

Совсем недавно попалось на глаза интервью с бывшим американским послом в России Майклом Макфолом. На мой взгляд, у него достаточно реалистичное представление о мире, где-то спорное, и есть по крайней мере одно но – тезис о том, что Владимира Путина нигде в мире не любят и не уважают. Как человек, живущий довольно давно в Африке, совершенно авторитетно отвечу: это не правда. В Африке любят Путина, и любят Путина самые простые африканцы. Узнав, откуда я, незнакомые африканцы немедленно принимаются выражать свои симпатии к российскому президенту, без всякой цели произвести на меня впечатление или заработать дополнительные бонусы. Они хвалят Путина, даже если я нахожусь в компании с французами, немцами, американцами, китайцами. В чем же секрет этого феномена для региона, где нет Russia Today, где многие средства массовой информации так или иначе контролируются французскими, американскими, британскими компаниями, где мировые события подаются через их призму виденья?

Какие политические лидеры наиболее популярны в Западной Африке? Это легко выяснить, поскольку их изображения в стиле африканского примитивизма нанесены на грузовики и автобусы. Наиболее популярны Эрнесто Че Гевара и ещё один "революционный марксист, капитан Тома Санкара. Что касается Че, то в его богатой биографии был африканский эпизод – участие в неудачной попытке освобождении Конго от империалистов. С точки зрения африканской истории капитан Санкара – фигура куда более монументальная. Молодой офицер, пришедший к власти в середине 1980-х в результате бескровного военного переворота, получил известность как умелый реформатор. "Колониальное" название Верхняя Вольта было заменено на Буркина-Фасо ("Страна достойных людей"), Санкара начал проводить политику импортозамещения, всенародной экономии и борьбы с коррупцией и "недостатком трудолюбия". Буркина-Фасо взяла курс на поиск "особого и настоящего африканского пути". Санкара считал, что все беды африканцев происходят от западного империализма, что населению континента давно нужно понять: пора подниматься с колен, повысив производительность труда и забыв о личных интересах. Фраза Санкары о том, что "солдат без политического образования есть потенциальный преступник" напомнило известное нам "чекист – это политический боец партии". Была у Санкары и "маленькая победоносная война" в Мали с весьма сомнительными результатами. Все эти действия сопровождались активным "хождением в народ"; ещё капитан баловался стихами и прозой. Санкару убили в 1987 году в результате очередного военного переворота, и мученическая смерть окончательно превратила его в "африканского Че Гевару".

Теперь Африка считает, что Западу с ней придется договариваться заново

Так какие же именно черты Владимира Путина привлекают простых африканцев? Прежде всего то, что в глазах обывателей предстаёт как дерзость и смелость в принятии рискованных решений, пренебрежение к установленным (или навязанным кем-то) правилам и порядкам в интересах своей страны, неприятие авторитетов. Это в Африке производит большое впечатление – в совокупности с культом политической силы: "Человек решает и делает". В понимании многих африканцев Путин – сильный вождь, ведущий свой народ к цели, не опасаясь враждебного окружения. Заслуга Путина – и в защите страны от угрозы сепаратизма и сплочении общества. Позволю себе небольшое отступление, ещё одну политическую параллель: совсем недавно этот мир покинул один из последних диктаторов Африки, доведший некогда вполне развитую страну до состояния первобытных руин, – Роберт Мугабе. Так вот зимбабвийский народ провожал его с плачем и стенаниями, поместил труп вождя в мавзолей. Тиран остался в коллективной памяти освободителем от колониального гнета, от "эксплуатации белого человека", уберегшим при этом страну от возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Но прежде всего для Африки русский президент Путин – вызов Западу и символ исчезновения монополярности в большой политике. Выбор Африкой Путина – это и "умное голосование по-африкански", знак симпатии к сильному лидеру вождистского типа с позицией, отличной от западной. Правительства африканских стран, конечно, сдержаннее в выражении своих дружеских чувств к Путину, чем люди с улицы, но и их предпочтения часто очевидны. Западными лидерами и западной политикой африканцы наелись досыта, новых перспектив в постколониальном сотрудничестве с бывшими метрополиями они не видят, а вот Путин – нечто другое. Это совсем не значит, что Африка готова отвернуться от Запада, забыть французский и английский языки и отныне не отправлять детей учиться в Европу. Просто теперь Африка считает, что Западу с ней придется договариваться заново.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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