В данных антидопинговой лаборатории в Москве нашли манипуляции

База данных московской антидопинговой лаборатории содержит признаки манипуляций. Об этом в интервью германской прессе заявил глава дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дэвид Хоумэн.

По словам Хоумэна, между данными, полученными от информатора ВАДА, и информацией из электронной базы данных московской лабораторной системы имеются многочисленные расхождения. В частности, отсутствует информация о положительных допинг-пробах ряда российских спортсменов, которые упоминались в докладе Ричарда Макларена. Он занимался расследованием махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

Российские спортивные чиновники не имели доступа к электронной базе московской лаборатории. Все жёсткие диски оттуда находились в распоряжении Следственного комитета. Следователи изъяли устройства в 2017 году в рамках уголовного дела против информатора ВАДА Григория Родченкова.

ВАДА лишило Российское антидопинговое агентства (РУСАДА) статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной доступа ВАДА к данным московской лаборатории.

23 сентября представители ВАДА заявили о несоответствии данных, изъятых в Москве, и дали три недели на ответы экспертам. На заседании исполнительного совета ВАДА в Японии было инициировано рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Если российское агентство вновь лишат статуса соответствия, то российских спортсменов могут не допустить на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.