Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России пришла к выводу, что германское издание Deutsche Welle нарушило закон, когда призвало посетить несогласованную акцию в Москве, сообщает ТАСС. Кроме того, в публикациях издания о Северном Кавказе комиссия обнаружила признаки нарушения законодательства об экстремизме.

Помимо прочего, по мнению комиссии, СМИ обладает всеми признаками иностранного агента. Глава комиссии Василий Пискарев попросит министерство иностранных дел рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, сообщает "РИА Новости". Материалы также направят в Минюст для решения о наделении издания статусом иноагента.

"Интерфакс" сообщает, что публикацию Deutsche Welle в твиттере об одной из несогласованных акций протеста в Москве отправили на экспертизу. Пискарев обещал задействовать в работе независимых экспертов, "которые ни с чем ни связаны: ни с политикой, ни с партией".

Комиссия также приняла решение изучить материалы нескольких СМИ на предмет нарушения российского законодательства. Речь идет о Русской службе Би-би-си, "МБХ Медиа", "Голосе Америки", Радио Свобода, телеканала "Настоящее Время" и "Медузе". Какие публикации проверят, не уточняется.

МИД России обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны из-за публикации о несогласованной акции 3 августа. 19 августа в Госдуме создали комиссию для расследования иностранного вмешательства. На одно из заседаний чиновники хотели пригласить Deutsche Welle, но издание отвергло все обвинения и отказалось участвовать в расследовании.

О возможном вмешательстве во внутренние дела зарубежных сил власти России заявляли еще в августе, на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов. В частности, после согласованного митинга 10 августа председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что "зарубежные силы" посредством YouTube провоцировали пришедших на акцию нарушить закон.

Вскоре после этого в Госдуме создали комиссию для расследования иностранного вмешательства в российские выборы. Подготовленный комиссией доклад позднее передадут в правоохранительные органы. Как говорил глава нижней палаты Вячеслав Володин, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела. "Огромное количество фактов говорит об обратном", – считает он.