РСЕ/РС считает неприемлемым преследование Светланы Прокопьевой

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил уголовное преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире "Эха Москвы в Пскове" о взрыве в приёмной управлении ФСБ Архангельска.

Флай назвал неприемлемым преследование Прокопьевой за выражение личного мнения. По мнению президента РСЕ/РС, обвинения в её адрес –попытка "послать сообщение" независимым журналистам. Руководство медиа-корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода ранее неоднократно выражало обеспокоенность в связи с делом Прокопьевой, расценивая его как попытку заставить независимого журналиста замолчать.

В минившую пятницу стало известно о том, что следователи предъявили Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет. Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствем информации. По данным адвоката Прокопьевой Татьяны Мартыновой, правоохранительные органы уже на этой неделе могут объявить об окончании расследования и предоставить материалы дела защите для ознакомления.

"Мне кажется, они просто проигнорировали вообще все доказательства моей невиновности, которые мы им предоставляли за все это время. Разбираться они и не собирались, просто переписали статью уголовного кодекса и заявили, что я это совершила – пропаганду терроризма, признание идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и одобрении. Будто я действительно идеолог джихада какого-то! Это совершенно возмутительно! Ни в какие ворота не лезет это обвинение"​, – прокомментировала свой новый процессуальный статус Светлана Прокопьева.