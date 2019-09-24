РСЕ/РС считает неприемлемым преследование Светланы Прокопьевой

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил уголовное преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире "Эха Москвы в Пскове" о взрыве в приёмной управлении ФСБ Архангельска.
Флай назвал неприемлемым преследование Прокопьевой за выражение личного мнения. По мнению президента РСЕ/РС, обвинения в её адрес –попытка "послать сообщение" независимым журналистам. Руководство медиа-корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода ранее неоднократно выражало обеспокоенность в связи с делом Прокопьевой, расценивая его как попытку заставить независимого журналиста замолчать.
В минившую пятницу стало известно о том, что следователи предъявили Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет. Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствем информации. По данным адвоката Прокопьевой Татьяны Мартыновой, правоохранительные органы уже на этой неделе могут объявить об окончании расследования и предоставить материалы дела защите для ознакомления.
"Мне кажется, они просто проигнорировали вообще все доказательства моей невиновности, которые мы им предоставляли за все это время. Разбираться они и не собирались, просто переписали статью уголовного кодекса и заявили, что я это совершила – пропаганду терроризма, признание идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и одобрении. Будто я действительно идеолог джихада какого-то! Это совершенно возмутительно! Ни в какие ворота не лезет это обвинение", – прокомментировала свой новый процессуальный статус Светлана Прокопьева.
- Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Прокопьева стала лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год, учреждённой Русской службой Радио Свобода.
- В феврале 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В её квартире прошёл обыск. Поводом для уголовного преследования журналистки стали её рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.
- В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.
- В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.
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