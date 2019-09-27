Павел Устинов принял участие в пикете у администрации президента

Актёр Павел Устинов, один из осуждённых по так называемому московскому делу, который сейчас ожидает апелляции на приговор к лишению свободы, в пятницу стал одним из участников одиночных пикетов с призывом освободить политзаключённых у здания администрации президента России в Москве.

Пикеты проходят уже 9-й день подряд. Желающие принять в них участие встают в очередь и сменяют друг друга с плакатом с призывом освободить осуждённых и арестованных по "московскому делу". Такой формат пикетов впервые появился после ареста журналиста Ивана Голунова летом этого года - тогда их устраивали у здания Главного управления МВД по Москве.

Участники пикетов также призывают прийти на согласованный митинг 29 сентября на проспекте Сахарова с требованием освободить узников "московского дела".

Устинов был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии. Приговор ему вызвал большой общественный резонанс, многие сочли его несправедливым. Появились обращения в защиту Устинова от различных профессиональных сообществ - от артистов до священников. Устинов по ходатайству прокуратуры до рассмотрения апелляции по его делу, намеченной на 30 сентября, был отпущен под подписку о невыезде. Некоторые активисты критиковали его за недостаточно активную, по их мнению, позицию по защите других арестованных.

Всего в связи с акциями протеста в Москве осуждены были 7 человек (включая Устинова), ещё несколько находятся под арестом. С нескольких человек обвинения сняли - в том числе с Алексея Миняйло, которого отпустили в четверг после почти двух месяцев под стражей.