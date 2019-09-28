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МЧС отказалось от запрета на курение на балконах

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Постановление российского правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

С 1 октября в России действуют новые правила противопожарной безопасности, запрещающие, в частности, разводить открытый огонь на балконах и лоджиях. Накануне в МЧС заявили, что правила распространяются и на сигареты, заявив, что курение на балконах будет считаться административным правонарушением.

Тогда в ведомстве ссылались на то, что в 60 процентах случаев причиной пожаров на балконах становится курение. Теперь в министерстве заявляют, что курильщикам просто нужно "помнить об ответственности перед законом и безопасности".

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