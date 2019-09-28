Глава ФСБ Москвы сообщил о возможных связях судей города с рейдерством

Глава московского управления ФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев сообщил прокурору Московской области Сергею Забатурину о связях судей столицы с рейдерством. Письмо контрразведчика было оглашено в пятницу, 27 сентября, на заседании Верховного суда, передаёт РБК.

Оно было оглашено на закрытой части заседания, где рассматривалась жалоба на передачу из Мосгорсуда в Московский областной суд уголовного дела против обвиняемого в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина.

"Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которых осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования. По полученной информации, осуществлению противоправной деятельности Карамзина способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы. Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда", – говорится в зачитанном в суде письме Дорофеева, цитирует РБК.

Издание направило запрос в пресс-службу Мосгорсуда и в Центр общественных связей ФСБ России.

Биограф Путина и Карамзин – в чём конфликт

Карамзин обвиняется в покушении на мошенничество в отношении автора двухтомной биографии Владимира Путина, писателя Олега Блоцкого. По версии следствия, в июне 2007 года писатель занял у юриста 115 тысяч. Блоцкий вернул деньги, после чего, по версии следствия, Карамзин изготовил ещё один фальшивый договор займа на сумму 200 тысяч долларов, которые отсудил у биографа Путина в Черёмушкинском суде Москвы.

Сам юрист настаивает в своей невиновности и заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано Дорофеевым. В июле он обратился с видеообращением к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что уголовное дело против него стало следствием бизнес-конфликта вокруг одного из крупнейших московских застройщиков – "ДСК-1".

Обращение было опубликовано в разгар общественной кампании в поддержку специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, уголовное преследование которого также связывали с именем Дорофеева.