Человек театра. Сетевой некролог Марку Захарову

В Москве скончался знаменитый режиссёр театра и кино Марк Захаров.

В социальных сетях обычная для таких случаев череда грустных постов с благодарностями за любимые фильмы (и/или спектакли) и клише об "ушедшей эпохе".

Александр Кынев:

Очень жаль. Гениальные фильмы, которые помогли изменить эпоху и сейчас не менее актуальны

Роман Волобуев:

Вот на самом деле абсолютно невозможно тем, кому меньше сорока, объяснить, почему он абсолютно великий был.

Антон Орехъ:



Ленком Захарова – то такая же скала, как Современник Ефремова или Таганка Любимова. Но Ефремов и Любимов – это почти исключительно театр, а Захаров – это ж еще и гениальное кино!.. В общем, что говорить, и так понятно всё

Илья Казаков:

Марк Захаров был гением, очень чётко чувствовавшим своё время. Он попал в тон, в голос, в ритм эпохи - когда имя режиссёра было равно именам актёров.

И ему безумно повезло с автором.

Когда не стало Григория Горина, Захаров остался, но - и в этом тоже был его гений - остановился.

Потому что Захарова мне невозможно представить без Горина, как Рязанова без Брагинского или Гайдая без Костюковского.

Талант для режиссера - это уже немало.

А талант и абсолютный слух к окружающему миру встречаются крайне редко.

Захарову очень повезло не только с автором, но и с актерами. И со зрителем.

Но ещё больше повезло зрителю с ним

Екатерина Барабаш:

Сейчас даже нет слов, чтобы описать взрыв в мозгах и в душе от его "Тиля", "Звезды и смерти Хоакина Мурьеты", "Юноны и Авось", "Жестоких игр"... "Ленком" был то, о чем мы мечтали, с его свободой, бесшабашностью, искрами любви, которые летели со сцены. И командой мечты - Янковский, Караченцов, Абдулов, Леонов, Чурикова, Збруев... Ушел последний из могикан. Все когда-то кончается.

Таня Травка:

Капитан покидает корабль последним.

Мой любимый театр осиротел, но он дал мне с детства - столько любви, слез, музыки, радости, восхищения, волшебства - как ни один другой театр на свете. Это театр моего времени, моего Горина, мой любимый...был. В последний раз я шла в Ленком на премьеру - а попала на поминальную Юнону по Караченцову.

Сегодня ушел Марк Захаров.

Как же грустно, боже. Как больно.

Александр Баунов:

На два поколения, которые застали поздний Советский Союз спектакли и фильмы Марка Захарова повлияли на меньше, чем рок, Битлз, Булгаков, редкий подпольный Сальвадор Дали, первые летние выезды в Крым, олимпийская пепси-кола, Высоцкий на пластинках и кассетах, бог знает как доставшиеся кроссовки, долгие летние вечера, запах нагретой пластмассы от телефонной трубки, электричка, дачная сирень. Не только вечная «Юнона и Авось» (и позабытая «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты»), оправдавшие другую музыку официальной сценой. А больше фильмы, которые учили жить в остановившимся времени, помогали ответить на вопрос, как устроить жизнь, если то, что вокруг - навсегда. Ведь неподвижное кажется вечным. Надо устроить ее, как тот самый Мюнгхаузен: держать твёрдую ироническую дистанцию, создавать параллельную реальность, настолько отличную от общей, что могут принять за безумного, и оттуда тормошить мир, как барон или граф Калиостро, шутить, дразнить и по-возможности любить их всех. Побеждать волю равнодушного сказочника обыкновенным чудом. Не превращаться в медведя благодаря формуле любви - она же формула выживания. Это было идеальное кино неподвижного времени.

Потом оно задвигалось, и формула любви перестала работать. Борьба с драконом всегда несколько более плакатна, чем утончения игра с ним же в прятки и умолчания. Но время течёт нелинейно, оно замедляется, в нем есть и заводи и запруды, двубортное и накладные карманы, тонкая игра и умолчания регулярно в моде.

Виктор Шендерович:

Режиссер, владевший всеми оттенками комедийного, от тончайшей иронии до буффонады, автор блестящих текстов (включая письма солдата Сухова из "Белого солнца пустыни"), - Марк Анатольевич Захаров был, кажется, печальным человеком. Мы виделись не слишком часто, и всякий раз меня цепляла эта печаль, прячущаяся за привычно ироническим складом лица...

Он приглашал меня в театр и говорил, как бы оправдываясь перед кем-то: Гриша к вам хорошо относился...

Смерть Горина, кажется, закончила и какую-то часть его жизни. Это говорится обычно о мужчине и женщине, но - они были созданы друг для друга.

Та смерть была катастрофой для нас. Потом пошли беды, ужасные своей "плановостью" - нашим учителям и кумирам сегодня за восемьдесят, под девяносто... И они уходят один за другим - те, без кого мы были бы не мы. Скажем так: еще хуже.



Впрочем, политическая позиция Захарова как раз вызывала много вопросов.

Марк Фейгин:

Выдающийся был человек, но подпортил, как и такие же другие, свой некролог после 14-го...

Айдер Муждабаев:

В рейхе умер очередной крымнашист, путинский холуй, пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб. То, что он получал кровавые путинские деньги на посту главного режиссёра знаменитого театра, а не снайпера в днр, лишь масштабирует и усугубляет его вину.

Алексей Лапшин:

Я бы не стал писать об ушедшем режиссере Марке Захарове , если бы не обилие ложных авторитетов среди постсоветской интеллигенции. С этим нужно что-то делать. Для меня Захаров "ушёл" после сожжения партбилета в эфире программы "Взгляд" весной 1991 года. Понятно, что представляла собой к тому времени КПСС, но в свое время преданность коммунистической идее очень многим людям стоила жизни. Захаров же вступил в партию исключительно ради карьеры в эпоху, когда художники несогласные с советской властью находились в андеграунде или даже гораздо дальше. Сожжение таким человеком партбилета в 1991 году поступок очень скверный, к тому же совершенно лишённый вкуса. Впоследствии Марк Захаров полностью приспособился к путинскому правлению. Законченный конформист, одним словом, перебирающийся из режима в режим. Серьёзным художником, тем более великим режиссером - мыслителем Захаров, конечно, не был. Просто крепкий ремесленник. Уровень расхожих банальностей вроде "Убей дракона в себе". Фильмы его сделаны добротно, довольно мило, хотя , на мой взгляд, в них много шума и суеты. Лучше всего удался "Мюнхгаузен" . Смотрите сколько угодно его кино, но не создавайте моральные и интеллектуальные ориентиры из тех, кто для этого совсем не годится.

Михаил Виноградов:

Разворачивающиеся в сети захаровобаттлы представляются мне надуманным. В реальности Марк Захаров был одним из самых плюралистичных общественных деятелей, регулярно высказывавшихся о политике.

В 2004-м он вступил в совет сторонников "Единой России". А потом заявил, что "был такой грех", однако его "оправдывает то, что длилось это недолго". В 2008-м подписал обращение за освобождение Светланы Бахминой. В 2009 выступил в поддержку Юрия Лужкова и против Никиты Михалкова. В 2012-м призвал освободить Pussy Riot. В 2014-м высказал мнение, что Россия устремилась в опасном направлении и ее надо постараться развернуть. В феврале 2014-го поддержал Майдан и призвал к отставке Януковича. В марте 2014-го поддержал присоединение Крыма. В 2015-м - что цена присоединения Крыма была слишком дорогой, а Владимир Путин является сверохдаренным человеком. В 2017-м поручался перед судом за Кирилла Серебянникова. В 2018-м поддержал на президентских выборах Путина и вошел в общественное движение "За Собянина".

Лев Симкин:

Да, он знал, когда и кого обнимать и когда уклоняться от объятий, но все это, заметьте, было отчасти театром - и публичное аутодафе с партбилетом, и последующие взаимные поцелуи с новой властью (властями). Он был театральным человеком, я бы даже сказал, Человеком театра.

Игорь Кравчук:

Захаров был один из тех, кто создавал язык позднесоветской интеллигенции, больше того, создавал саму эту интеллигенцию. Значит, создавал или портретировал ее надежды, страхи, сомнения, ошибки, идеалы. Ленкомовские актеры - Янковский, Абдулов, Караченцов, Збруев и пр. - тоже стали какими-то универсальными типажами, переходившими из картины в картину. Этот мир требовал сложного, совсем не только восторженного к себе отношения. Мы научились распознавать в нем множество трещин, компромиссов, предрассудков. Внук с умилением рассматривает групповое семейное фото, а опытный антрополог или социальный критик опознает на нем знаки угнетения, скованности, разлитой тревоги. Много ли осталось от этого мира сегодня? Много ли связывает нас с ним? Об этом стоит подумать. Тем не менее, мы росли среди символов, оставленных искусством Захарова, а это важно.