На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы

В Афганистане в воскресенье, 28 сентября, завершилось голосование на выборах президента. В стране работали более пяти тысяч избирательных участков. Среди основных кандидатов на пост — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

После начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы. Погибли не менее пяти человек, десятки —получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признаёт легитимность афганского правительства. В преддверии выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Наблюдатели сообщали о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов.

Избиратели отметили, что процесс голосования был организован лучше, чем парламентские выборы в октябре 2018 года. Однако поступали сообщения о технических и организационных проблемах. В их числе отсутствие имён в списках избирателей и трудности в работе биометрической системы идентификации, используемой для предотвращения мошенничества.

Это четвёртые президентские выборы после падения режима экстремистского движения "Талибан" в 2001 году.

Президентские выборы в Афганистане дважды откладывались из-за длительной подготовки к соглашению между США и "Талибаном". Однако в начале сентября президент США Дональд Трамп прервал переговоры с талибами и отменил встречу с представителями "Талибана" в Вашингтоне. Это был ответ Трампа на теракт в Кабуле, в котором погиб американский солдат. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Талибан".



