NYT: Трамп ищет доказательства вмешательства Украины в выборы

Газета The New York Times утверждает, что главной причиной интереса президента США Дональда Трампа и его подчинённых к Украине были не столько поиски "компромата" на бывшего вице-президента Джо Байдена - которые стали причиной того, что Палата представителей начала расследовать возможность предъявления обвинений для импичмента Трампа - сколько стремление найти доказательства украинского вмешательства в выборы 2016 года на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Как пишет газета со ссылкой на источники в США и Украине, Трамп, в частности, искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии - в котором американские спецслужбы и спецпрокурор Роберт Мюллер обвинили Россию - на самом деле был связан с Украиной. Кроме того, Трамп не исключал, что на Украине находится и сервер, на котором хранится пропавшая электронная переписка Клинтон.

Трамп упоминал компанию Crowdstrike, которая участвовала в расследовании взлома почты демократов, и сервер в телефонном разговоре 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским - ещё до того, как упомянул о Байдене.

Трамп, как пишет New York Times, предполагал, что некие силы на Украине, связанные с демократами, помогали в добывании компрометирующих материалов на бывшего главу его штаба Пола Манафорта, работавшего на Украине. Украинская пресса и политики, в частности Сергей Лещенко, действительно писали о так называемой "чёрной кассе" Манафорта, работавшего консультантом Партии регионов Виктора Януковича, однако отрицают, что делали это, чтобы навредить Трампу.

Газета также пишет, что часть людей из окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко выражала готовность помочь людям Трампа в их поисках - в обмен на поддержку администрацией США Порошенко на выборах. Речь в частности шла о бывшем генпрокуроре Юрии Луценко, который, как утверждается, несколько раз встречался с юристом Трампа Руди Джулиани. Именно роли Джулиани и его контактам с украинскими официальными лицами из окружения как Порошенко, так и Зеленского посвящена большая часть расследования.