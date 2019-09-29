Митинг за свободу политзаключённых в Москве. Прямая трансляция

Радио Свобода начало прямую трансляцию с митинга.
На проспекте Сахарова начали собираться участники митинга.
Одним из первых пришли бывшие обвиняемые по "московскому делу" Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон. Впоследствии обвинения с них сняли.
На проспект Сахарова пришли активисты разных взглядов.
Пикеты солидарности проходят также в ряде городов России. Например, в Новосибирске:
Новокузнецке:
Или Ярославле:
Организаторы митинга - либертарианцы. Один из самых известных активистов этой незарегистрированной партии Михаил Светов говорит, что на митинг надо приходить даже несмотря на то, что нескольких обвиняемых в последнее время отпустили:
Светов утверждает, что власти готовят на митинге провокацию, указывая на большое число дружинников.
Митинг посвящён главным образом поддержке узников "московского дела". Так называют дело о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акций протеста 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Обвинение в беспорядках, однако, было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена.
5 человек были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. Устинов при этом - после мощной общественной кампании - был отпущен из СИЗО, и на апелляции сама прокуратура будет просить для него условный срок.
С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев.
Кроме того, в СИЗО по этому делу находятся Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, под домашним арестом - Егор Жуков и Сергей Фомин, а под подпиской о невыезде - Айдар Губайдулин.
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