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Митинг за свободу политзаключённых в Москве. Прямая трансляция

На проспекте Сахарова в Москве проходит согласованный митинг

Предыдущий митинг на проспекте Сахарова 10 августа

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Радио Свобода начало прямую трансляцию с митинга.

На проспекте Сахарова начали собираться участники митинга.

Одним из первых пришли бывшие обвиняемые по "московскому делу" Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон. Впоследствии обвинения с них сняли.

На проспект Сахарова пришли активисты разных взглядов.

Пикеты солидарности проходят также в ряде городов России. Например, в Новосибирске:

Новокузнецке:

Или Ярославле:

Организаторы митинга - либертарианцы. Один из самых известных активистов этой незарегистрированной партии Михаил Светов говорит, что на митинг надо приходить даже несмотря на то, что нескольких обвиняемых в последнее время отпустили:

Светов утверждает, что власти готовят на митинге провокацию, указывая на большое число дружинников.

Митинг посвящён главным образом поддержке узников "московского дела". Так называют дело о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акций протеста 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Обвинение в беспорядках, однако, было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена.

5 человек были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. Устинов при этом - после мощной общественной кампании - был отпущен из СИЗО, и на апелляции сама прокуратура будет просить для него условный срок.

С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев.

Кроме того, в СИЗО по этому делу находятся Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, под домашним арестом - Егор Жуков и Сергей Фомин, а под подпиской о невыезде - Айдар Губайдулин.

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