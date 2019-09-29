Митинг за свободу политзаключённых в Москве. Прямая трансляция

Митинг посвящён главным образом поддержке узников "московского дела". Так называют дело о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акций протеста 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Обвинение в беспорядках, однако, было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена.

5 человек были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. Устинов при этом - после мощной общественной кампании - был отпущен из СИЗО, и на апелляции сама прокуратура будет просить для него условный срок.

С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев.

Кроме того, в СИЗО по этому делу находятся Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, под домашним арестом - Егор Жуков и Сергей Фомин, а под подпиской о невыезде - Айдар Губайдулин.