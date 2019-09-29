Bloomberg: дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК

Ведущие российские генетики летом этого года провели встречу с представителями Министерства здравоохранения и другими официальными лицами, посвящённую проблеме редактирования ДНК человека. Одной из участниц встречи была Мария Воронцова, предполагаемая дочь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трёх участников встречи, которые пожелали сохранить анонимность из-за конфиденциального характера встречи.

Как пишет Bloomberg, поводом для её проведения стали исследования российского биолога Дениса Ребрикова, который намеревался путём редактирования ДНК изменять человеческие гены. Идеи Ребрикова критиковал журнал Nature. Как пишет агентство, в течение трёх часов дочь Путина слушала генетиков, которые высказывали различные соображения. В конце концов, она выступила с обтекаемой формулировкой о том, что "редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено только государственными учреждениями для максимального контроля", но при этом "прогресс нельзя остановить". Со ссылкой на некого высокопоставленного российского чиновника Bloomberg пишет, что окончательное решение, учитывая чувствительность вопроса и потенциальные опасные последствия, может принять лично Путин.

Мария Воронцова – кандидат медицинских наук в области эндокринологии. Она работает в Научном медицинском центре эндокринологии Минздрава. По данным издания The New Times, которое в январе 2016 года опубликовало большое расследование о ней (где она была названа дочерью Путина), свои научные статьи она подписывает фамилией "Фаассен" – это фамилия её мужа, бизнесмена из Нидерландов Йоррита Фаассена.​

В апреле нынешнего года сообщалось, что Мария Воронцова указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.

Ранее расследование о дочерях Путина, Марии и младшей Катерине, официальная информация о которых отсутствует, опубликовало агентство Reuters. Сам Путин не подтверждал и не отрицал, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова – его дочери. Говоря о дочерях, он отмечал, что они живут в России и занимаются наукой, но не касался подробностей.