Власти Крыма игнорируют требования ООН об украинском храме

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Кристина Салтыкова заявила корреспонденту Радио Свобода, что Комитет ООН по правам человека не обращался к российским властям Крыма с какими-либо просьбами относительно кафедрального собора Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе. Поэтому его дальнейшая судьба будет определена, исходя из решений местных судов.

"Информация о решении Комитета ООН по правам человека с какими-либо рекомендациями, касающимися действий органов государственной власти Республики Крыма в отношении имущества, находившегося в пользовании Управления Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, в Минимуществе Крыма отсутствует", — сказала чиновница. Если какие-нибудь рекомендации или поручения на этот счет поступят в ведомство, их рассмотрят в установленном законом порядке, добавила она.

5 июля 2019 года арбитражный суд в Крыму удовлетворил требование Минимущества о расторжении договора аренды части нежилого здания в Симферополе, в котором последние 24 года располагается собор Святых Равноапостольных Владимира и Ольги. От православной общины потребовали вернуть недвижимое имущество. 5 сентября апелляционный суд оставил это решение в силе.

Как ранее сообщало Радио Свобода, в начале сентября Комитет ООН по правам человека потребовал от российских властей приостановить процесс выселения симферопольской общины ПЦУ из кафедрального собора Святых Равноапостольных Владимира и Ольги до окончания разбирательств по этому вопросу. Поскольку Россия является членом ООН, отказ от выполнения требования может повлечь за собой серьёзные последствия - считают эксперты.