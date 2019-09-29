Илон Маск представил космический корабль для полётов на Луну и Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship ("Звездолёт") для полётов на Луну и Марс с экипажем на борту. Первые испытания пройдут в ближайшие месяцы.

По словам Маска, корабль будет многоразовый. Сначала он поднимется на высоту около 20 километров, проведёт в космосе месяц или два, после чего вернётся на Землю.

Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Аппарат будет перевозить до ста человек и принимать на борт до 150 тонн груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, говорится в твиттере компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что первым пассажиром этого космического корабля станет миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. Он облетит на нём Луну в качестве космического туриста.